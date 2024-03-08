"نيويورك تايمز" تشير إلى انتقادات واسعة في البنتاغون للهجوم الأوكراني المضاد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن العديد من الموظفين المسؤولين في البنتاغون، لا يعتبرون الجهود العسكرية التي بذلتها أوكرانيا الصيف الماضي بمثابة هجوم مضاد.

وكتبت الصحيفة: "لقد فشل الهجوم الأوكراني المضاد. ويقول بعض مسؤولي البنتاغون إنهم لا يعتبرون جهود الصيف الماضي هجوما مضادا على الإطلاق".

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بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في 4 يونيو/ 2023، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هذا "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل تكلل بالفشل الذريع.

وفي يناير الماضي، أشار بوتين إلى أن أوكرانيا قد فشلت في هجومها المضاد، وأنها إذا لم تتراجع عما تفعله الآن، فسيصبح وجودها كدولة مهددا، وأشار إلى أن كييف، من خلال قصفها أهدافا مدنية تابعة لروسيا، تريد أن تظهر للشعب والجهات الراعية أنها قادرة على الرد على روسيا.

وأفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 19 ديسمبر 2023، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال هجومها المضاد، 159 ألف فرد عسكري، و121 طائرة، و766 دبابة، بما في ذلك 37 دبابة من طراز ليوبارد الألمانية.

المصدر: نوفوستي