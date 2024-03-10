بدء التصويت المبكر في جمهورية دونيتسك الشعبية

بدأ في جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية اليوم الأول من التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في روسيا الاتحادية.

وقالت أناستاسيا يورييفا، عضو لجنة الانتخابات في ميكيفكا، للصحفيين: "بدأ التصويت المبكر لكي يتسنى لأولئك الذين لن يتمكنوا من الحضور لمراكز الاقتراع خلال الأيام المخصصة للتصويت، وأضافت، هؤلاء جاءوا لكي يساهموا في رسم مستقبلنا".

وجاء عمال مصانع التعدين في ماكييفكا للإدلاء المبكر بأصواتهم.

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وقالت إينا كورنيفيتس مشرفة النقل في مصنع ماكييفكا للمعادن: "لقد جئنا كفريق لأننا نعتبر أن من واجبنا المشاركة. نحن نصوت لرئيس الاتحاد الروسي لأول مرة. أنا حقا آخذ مشاركة منطقتنا في الانتخابات على محمل الجد وقالت للصحفيين مصيرنا مشترك مع روسيا".

وحدد مجلس الاتحاد الروسي 17 مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية، وسوف يستمر التصويت خلال الأيام الثلاثة: 15 و16 و17 مارس.

ويتنافس أربعة مرشحين مسجلين لدى لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية على منصب رئيس الدولة وهم: ليونيد سلوتسكي، نيكولاي خاريتونوف، فلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي