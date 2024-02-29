بوتين يلقي أطول كلمة له أمام الجمعية الفدرالية منذ عام 2018

تحدث الرئيس فلاديمير بوتين برسالته السنوية للجمعية الفيدرالية لأكثر من ساعتين في أطول كلمة له منذ عام 2018 غطّى فيها سير التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخطط الحكومة حتى عام 2030.

واستمرت كلمة بوتين ساعتين و6 دقائق وكانت الأطول من نوعها أمام الجمعية الفدرالية الروسية منذ عام 2018، حيث استغرقت حينها ساعة و55 دقيقة.

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وتمثل هذه الرسالة تقريرا سنويا عن أداء الحكومة يحدد مسارات التنمية، والمراسيم التي سيصدرها الكرملين في إطار العمل الداخلي، وعلى صعيد السياسة الخارجية للبلاد.

وسلط بوتين الضوء في كلمته اليوم على الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وموقف روسيا من ملفات دولية ساخنة.

ويعمل بوتين شخصيا على صياغة نص رسالته السنوية، حيث أجرى قبل رسالته عشرات الاتصالات واللقاءات مع الوزراء ونواب رئيس الوزراء وحكام المقاطعات وغيرهم من كبار المسؤولين.

المصدر: تاس، RT