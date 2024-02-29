روسيا.. ابنة أول رائد فضاء في العالم تسجل علامة "غاغارين" التجارية

ستحصل ابنة رائد الفضاء الروسي العظيم يوري غاغارين الآن على عائدات البضائع التي تحمل العلامة التجارية "غاغارين".

وأفادت صحيفة "ماش" الإلكترونية الروسية بأن ابنة غاغارين غالينا قد سجلت علامة "يوري غاغارين" التجارية في هيئة "روس باتنت" (براءة الاختراع الروسية).

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وبالتالي، سيمتد مفعول العلامة التجارية إلى كل شيء: بدءا من الشارات والقمصان وانتهاء بألعاب الكمبيوتر، حيث تحمل اسم رائد الفضاء. أما غالينا غاغارينا البالغة من العمر 62 عاما، هي الدكتورة والأستاذة في الاقتصاد ورئيسة قسم في جامعة "بليخانوف" الروسية للاقتصاد. ولديها شقيقة كبرى تدعى إيلينا غاغارينا، تبلغ من العمر 64 عاما، وتعمل ناقدة في الفن.

المصدر: aif.ru