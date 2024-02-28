مدفيديف يدعو إلى تزويد قوات الدفاع الجوي الروسية بأحدث الصواريخ المضادة

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى تزويد قوات الدفاع الجوي بأكثر الصواريخ المضادة للطائرات طلبا وأحدثها، ردا على خطط الغرب لتزويد كييف بصواريخ مجنحة طويلة المدى.

وقال: "لقد أبلغت القائد الأعلى مؤخرا بأن ضمان إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الرائجة والأكثر طلبا يجب أن يصبح أولوية، هناك العديد من التعليمات الخاصة حول هذا الموضوع".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الغرب يخطط لتزويد نظام كييف قريبا بأنواع مختلفة من الأسلحة والطائرات والصواريخ المجنحة طويلة المدى. بالإضافة إلى ذلك، استخدم العدو مؤخرا طائرات مسيرة من النوع الهجومي.

وقال مدفيديف في اجتماع لمجموعة العمل التابعة للجنة الصناعية العسكرية في روسيا لمراقبة إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة، إن الزملاء من وزارة الدفاع والحكومة الروسية يبلغون الرئيس فلاديمير بوتين بانتظام بشأن توفير الأسلحة المطلوبة. مشيرا إلى أنه مع قيام أوكرانيا بتصنيع أسلحة هجومية جديدة، فإن استهلاك مثل هذه الصواريخ بطبيعة الحال سيزداد.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الوزير سيرغي شويغو قام بجولة تفقد فيها تنفيذ حجوزات دفاع الدولة من قبل مؤسسات المجمع الدفاعي الصناعي في مقاطعة تولا.

وتم خلال الزيارة عرض نظام للحماية الإضافية لأنظمة الرادار من الذخائر ذات العناصر المدمرة، وقال مدير عام رابطة البحوث والإنتاج "ستريلا" فياتشيسلاف تشابكين إن هذا النظام مصنوع من صفائح معدنية و"بطانيات" مضادة للشظايا، وهو مزود بمجموعة من العاكسات ومقلدات للإشعاع الحراري والراداري. ويسمح هذا بزيادة كبيرة في "حيوية" المعدات والأفراد في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

وإجمالا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير 2022، تم تدمير575 طائرة عسكرية أوكرانية و267 مروحية و13622 طائرة مسيرة.

المصدر: RT