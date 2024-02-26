غيراسيموف يتفقد قيادة الجيش رقم 58 بمنطقة العملية العسكرية الخاصة

قالت وزارة الدفاع الروسية إن رئيس الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف تفقد مركز قيادة الجيش الثامن والخمسين بمنطقة العملية العسكرية الخاصة واستمع إلى تقرير من قيادته.

وجاء في بيان الوزارة: "قام رئيس الأركان العامة- النائب الأول لوزير الدفاع الروسي فاليري غيراسيموف، بزيارة مركز قيادة الجيش الثامن والخمسين التابع للدائرة العسكرية الجنوبية والمنتشر في منطقة العملية العسكرية الخاصة. واستمع رئيس الأركان هناك لتقرير من قائد الجيش الـ58 حول الوضع في منطقة مسؤولية هذا الجيش واطلع على التدابير اللاحقة التي سيتم اتخاذها هناك".

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وقام الجنرال فاليري غيراسيموف، خلال تواجده في المركز بتسليم الأوسمة والميداليات الحكومية، للمقاتلين الروس المتميزين في القتال، وشكرهم على الشجاعة والبطولة التي أظهروها خلال ذلك.

المصدر: تاس