قال فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" الشعبية، في حديث مع مراسل نوفوستي، إن القوات الأوكرانية نشرت مواقع قتالية في شمال قرية رابوتينو وتحصنت في مقبرة هناك.

يوم أمس الأحد، شدد روغوف على أن هذه القرية الواقعة في مقاطعة زابوروجيه، تشهد في هذه الفترة قتالا عنيفا، وعلى أن زمام المبادرة هناك في يد الجيش الروسي.

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من جانبه قال محافظ المقاطعة يفغيني باليتسكي، لمراسل نوفوستي إن الجيش الروسي دخل رابوتينو، وهو مستمر في التقدم وسحق قوات القوات الأوكرانية. وأكد المحافظ أنها فقدت آلاف القتلى وتكبدت خسارة هائلة في المعدات الحربية.

وأضاف روغوف القول: "الحصن الرئيسي للمسلحين الأوكرانيين، بات المقبرة بالإضافة إلى نقاط التمركز الموجودة الأخرى. لقد تحصن العدو في الجزء الشمالي من القرية- في المقبرة، وقام بتجهيز مواقع قتالية ومخابئ هناك".

ويدور قتال عنيف قرب قرية رابوتينو الصغيرة في مقاطعة زابوروجيه منذ الصيف الماضي، عندما بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد حيث زجت أوكرانيا بألوية ذات تدريب غربي من الاحتياطي الاستراتيجي. هذه القرية تقع على خط المواجهة، وحاول نظام كييف تصوير الاستيلاء عليها كإنجاز رئيسي هام للهجوم المضاد.

المصدر: نوفوستي