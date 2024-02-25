إصابة شخصين وتضرر مبان سكنية واحتراق سيارات في قصف أوكراني على دونيتسك

أصيب شخصان وتضررت بعض المباني السكنية واحترقت العديد من السيارات الخاصة في قصف نفذته القوات المسلحة الأوكرانية على حي كيروفسكي السكني بجنوب غربي مدينة دونيتسك.

وفي وقت سابق أفادت هيئة الخدمات التشغيلية في جمهورية دونيتسك الشعبية بوقوع هجمات عنيفة في بلدة تيكستيلشيك الصغيرة وأن هناك جرحى"، وأفادت في وقت لاحق بإصابة شخصين.

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وكشفت "الهيئة" أن القصف تم بقذائف مدفعية عيار 155 ملم.

يشار إلى أنه في 22 فبراير الجاري أعلنت سلطات مدينة دونيتسك أيضا عن إصابة 3 أشخاص جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمدينة.

وذكر عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، في منشور على "تلغرام"، أن قذيفة أوكرانية أصابت شقة في مبنى سكني من 9 طوابق أثناء قصف حي كيروفسكي بجنوب غربي دونيتسك.

المصدر: تاس + نوفوستي