الدفاع الروسية: تحييد 9 مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية في الساعات الأخيرة
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط عدة محاولات أوكرانية لمهاجمة مواقع في أراضي روسيا باستخدام طائرات بدون طيار منذ مساء الجمعة.
وقالت الدفاع الروسية في سلسلة بيانات إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت في الساعات المتأخرة من مساء أمس مسيرة معادية فوق مقاطعة بيلغورود، إضافة إلى مسيرة في سماء مقاطعة بريانسك وأخرى في مقاطعة تولا.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم السبت تم تدمير مسيرتين أخريين في تولا، واعتراض مسيرة وتدمير أخرى في كورسك، واعتراض طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك.
المصدر:وزارة الدفاع الروسية