دمرت منظومات الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك، وأحبطت محاولة لقوات كييف في تنفيذ عملية إرهابية على الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 23 فبراير، حوالي الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

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وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت منظومات الدفاع الجوي من تدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، عن تفعيل قوات الدفاع الجوي في المقاطعة.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.

المصدر: RT