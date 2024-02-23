 
مباشر

روسيا.. إحباط هجوم إرهابي بمسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك

أخبار روسيا

روسيا.. إحباط هجوم إرهابي بمسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك
من قوات الدفاع الجوي الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x198

دمرت منظومات الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة كورسك، وأحبطت محاولة لقوات كييف في تنفيذ عملية إرهابية على الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 23 فبراير، حوالي الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

إقرأ المزيد
آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /23.02.2024/
آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /23.02.2024/

وأضافت الدفاع الروسية: "تمكنت منظومات الدفاع الجوي من تدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، عن تفعيل قوات الدفاع الجوي في المقاطعة.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا