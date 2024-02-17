الدفاعات الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية غربي البلاد

أعلن فلاديسلاف شابشا حاكم مقاطعة كالوغا جنوب غربي روسيا أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 مسيرات أوكرانية في منطقة ليودينوفسكي في المقاطعة، دون أن يسفر ذلك إصابات.

وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ليلا 4 طائرات بدون طيار في منطقة ليودينوفسكي و لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".

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كما أسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين في مقاطعة فورونيج.

وفي وقت سابق، تم إسقاط طائرتين بدون طيار في منطقة جوبكينسكي بمقاطعة بيلغورود.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المرافق المدنية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف والقرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية.

المصدر: RT