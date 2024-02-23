شويغو وسوبيانين يتفقدان المقر الرئيسي لمنطقة موسكو العسكرية بعد ترميمه

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين مبنى المقر التاريخي لمنطقة موسكو العسكرية بعد انتهاء أعمال الترميم الشامل للمبنى في العاصمة الروسية موسكو.

وقال سوبيانين في تصريح: "إنه تاريخ كبير. لقد عمل هنا العديد من المشاهير، وبالطبع، الامتنان الكبير للرئيس، ولكم، في إعادة ترميم منطقة موسكو العسكرية".

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من جهته، أشار شويغو إلى أنه تم إنجاز قدر كبير من العمل. وقال: "كل الشكر والامتنان على إحياء منطقة موسكو العسكرية".

وقال سوبيانين: "سيرغي كوجوغيتوفيتش، كما هو متفق عليه، بناء على تعليماتكم، بناء على تعليمات الرئيس، قمنا بإعداد مبنى لمنطقة موسكو العسكرية، نحن وزملاؤكم وقعنا على وثيقة بشأن استكمال أعمال ترميم وإعادة بناء المبنى وتسليمه".

كما أكد الوزير شويغو أن هذا حدث تاريخي. وأعرب عن تقديره الكبير لنتائج أعمال الترميم.

يشار إلى أنه تم إنشاء منطقة موسكو العسكرية في 6 أغسطس 1864. ويعد المبنى التاريخي موقعا للتراث الثقافي وذي أهمية اتحادية.

وقد شرعت حكومة موسكو بعملية الترميم في أكتوبر 2023 وتنتهي في فبراير 2024. وتم تنفيذ الأعمال عليه على مدار الساعة، وشارك فيه ما يصل إلى 5.5 ألف شخص وحوالي 170 وحدة من المعدات المتخصصة المختلفة في وقت واحد.

المصدر: نوفوستي