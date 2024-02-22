"عنصر رهيب في الثالوث النووي".. خبير عسكري يقارن بين القاذفة الروسية Tu-160M والأمريكية B-21

أكد الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف أن القاذفة الاستراتيجية الروسية Tu-160M، التي حلق على متنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتفوق على نظيراتها بما فيها القاذفة الأمريكية B-21

عنصر رهيب في الثالوث النووي

وقال ليونكوف: "نحن أمام طائرة حديثة تماما تتفوق في خصائصها على التصميم الأمريكي، الطائرة B-21. حيث لا يزال الأمريكيون يراهنون على عدم رؤية الطائرة على حساب خصائصها البهلوانية. ولكن نظرا لتصميمها، فإنها لا تستطيع إجراء مناورات بسرعات أقل من سرعة الصوت".

وأضاف: "طائراتنا قادرة على المناورة، ومع المقاتلات الحديثة التي سترافقها ستكون إما "سو-35" من الجيل "4++" أو "سو-57" بحيث تصبح عنصرا رهيبا في الثالوث النووي للعمل ضد أهداف دولة معتدية أو عدوة تتطاول على سيادتنا".

تحديث القاذفة الروسية

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ووصف تطوير الطائرة الذي تم في زمن الاتحاد السوفيتي بأنه فريد من نوعه. وأشار إلى أن الطائرة Tu-160 تتمتع بصفات بهلوانية عالية وقادرة على الحفاظ على سرعة تفوق سرعة الصوت تزيد عن اثنين ماخ لمدة 45 دقيقة.

وأكد أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لم يتبق سوى أقل من 20 طائرة من هذا الطراز، والآن يتم تحديثها إلى مستوى Tu-160M.

ونوه بأن الطائرة الجديدة ليست نسخة كاملة من الطائرة السوفيتية، فقد تم إضافة الكثير من التكنولوجيات الحديثة، وتم تعديل محركاتها وإضافة مكونات حديثة لتصبح قادرة على حمل كميات أكبر من القنابل والوقود.

كما تم تزويد النسخة الجديدة من القاذفة بنظام دفاع على متنها يحمي من جميع أنواع الأسلحة المضادة للطائرات مثل صواريخ أرض-جو أو صواريخ جو-جو.

بوتين يحلق مجددا على متن القاذفة الاستراتيجية الروسية المحدثة Tu-160M

كرر الرئيس فلاديمير بوتين التحليق على متن أقوى طائرة استراتيجية في العالم "تو-160 إم"، وذلك من مطار مصنع غوربونوف في جمهورية تتارستان الروسية. واستمر تحليق الطائرة 30 دقيقة، وسبقته تحضيرات للإقلاع استمرت 15 دقيقة.

وسبق وأن قام بهذه الخطوة قبل 19 عاما، وتحديدا في 16 أغسطس سنة 2005، وأكد حينها أن تلك التجربة كانت للنظر في عمل الطائرة الاستراتيجية وتفقد حركتها، مبينا أنه تم إطلاق صاروخ تجريبي من القاذفة وأصاب هدفه بدقة، وأكد أن النتائج كانت جيدة.

المصدر: نوفوستي