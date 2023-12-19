بوتين للغرب.. المبادرة بيد قواتنا ودور الثالوث النووي يتعزز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في الاجتماع الموسع لقيادات وزارة الدفاع الروسية، أن الغرب يواصل شن حرب هجينة ضد روسيا.. وكشف عن تحسين تقنيات الثالوث النووي للبلاد..

مشددا في الوقت نفسه على أن موسكو لن تتخلى عن أهداف عمليتها العسكرية..

وفي السياق قال الرئيس الروسي إن الغرب لا يرغب بدولة مثل روسيا ويتمنى إخضاعها وتقسيمها الى أجزاء ،، متهما الولايات المتحدة بدفع أوروبا نحو الصدام مع بلاده عمدا لتحقيق أهدافها.. واعتبر أن موسكو لا مصلحة لها في مواجهةٍ مع أوروبا ولا تفكر إطلاقا في مهاجمتها.. فما هي آفاق العلاقات بين روسيا والغرب في ظل الفشل الغربي الواضح في أوكرانيا؟

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