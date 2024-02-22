بوتين بعد تحليقه على متن Tu-160M: انطباعات جيدة عنها ومعداتها ممتازة تجعلها موثوقة (فيديو)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانطباعات جيدة وذلك عقب تنفيذه تحليقا على متن القاذفة الاستراتيجية المحدثة Tu-160M، مشيرا إلى أن معداتها ممتازة ما يجعلها طائرة حديثة وموثوقة.

وقال بوتين للصحفيين عقب إنهاء رحلة التحليق التجريبية اليوم الخميس: "المعدات ممتازة! ويمكن قبولها في تشكيلات القوات المسلحة الروسية".

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هذا ونفذ الرئيس الروسي رحلة تحليق على متن القاذفة الاستراتيجية الحديثة Tu-160M، مدتها 30 دقيقة، ليبقى مسار الرحلة "سرا عسكريا" بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أقلعت القاذفة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "إيليا موروميتس" من مدرج مصنع قازان للطيران "غوربونوف".

وقبل تنفيذ الرحلة التي تعتبر الثانية للرئيس بوتين، ارتدى البزة الخاصة بالطيران، وكان يوم أمس في زيارة تفقدية لورشة تصنيع الطائرة الاستراتيجية في قازان بجمهورية تتارستان الروسية، وصعد إلى قمرة القيادة واطلع على أجهزة التحكم في القمرة.

هذا وتحمل "تو- 160" 12 صاروخا مزودة برؤوس نووية وإجمالي ما على متنها من ذخائر 40 طنا. وهي قادرة على التحليق لـ14 ألف كم دون التزود بالوقود، وتستطيع بصواريخها النووية الـ12 تغطية أراض تعادل القارة الأوروبية بمساحتها.

المصدر: RT