بوتين يتفقد "البجعات البيضاء" حاملات القنابل النووية (فيديو)

تفقد الرئيس فلاديمير بوتين قاذفات TU160m الجديدة المخصصة لحمل القنابل النووية والصواريخ فرط الصوتية برؤوس تقليدية ونووية في مصنع قازان للطيران بجمهورية تتارستان الروسية.

وزار بوتين أحد أجنحة العمل الجديدة في مصنع "غوربونوف" للطائرات الاستراتيجية وتفقد سير تطوير أربع قاذفات Tu-160M حيثو صعد إلى قمرة إحداها واطلع على هيكلها من الداخل.

"تو- 160" تحمل 12 صاروخا مزودة برؤوس نووية وإجمالي ما على متنها من ذخائر 40 طنا.

وقادرة على التحليق لـ14 ألف كم دون التزود بالوقود، وتستطيع بصواريخها النووية الـ12 تغطية أراض تعادل القارة الأوروبية بمساحتها.

"تو-160" أكبر قاذفة في العالم وتخدم في القوات الجوية الروسية 15 قاذفة منها في الوقت الراهن، على أن يصل إجمالي عددها في الجيش الروسي إلى 30 طائرة في نطاق برنامج الحكومة لتطوير الجيش وإعادة تسليحه.

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ووصل الرئيس بوتين في زيارة عمل إلى قازان حيث سيحضر مع رؤساء بيلاروس وأوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان والبوسنة والهرسك افتتاح "ألعاب المستقبل 2024".

المصدر: نوفوستي