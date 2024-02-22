بوتين يشيد بشجاعة عناصر القوات الرديفة الذين دافعوا عن دونباس منذ بدء عدوان كييف

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشجاعة عناصر القوات الرديفة والمتطوعين الذين دافعوا منذ الأيام الأولى عن دونباس ضد عدوان النازيين الجدد الذين استولوا على السلطة في كييف.

وأضاف رئيس الدولة، في تحية للمشاركين في المؤتمر التاسع لاتحاد متطوعي دونباس، والتي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "منذ الأيام الأولى للعدوان الذي شنه النازيون الجدد الذين استولوا على السلطة في كييف ضد المدنيين في دونباس، هب عناصر القوات الرديفة والمتطوعين من جميع مناطق بلدنا الكبير، لتلبية نداء قلوبهم، لمساعدة إخوانهم".

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وأشار بوتين إلى أن الدعم الجاد الذي يقدمه المتطوعون للرفاق الجرحى ولأسر وعائلات الأبطال الذين سقطوا، فضلا عن اهتمامهم الصادق بتعليم الشباب بروح الوطنية والقيم الروحية والأخلاقية التقليدية، يستحق الاحترام العميق.

وقال الرئيس بوتين مخاطبا المشاركين في المؤتمر: "أتمنى لكم النجاح وأهنئكم بالعيد القادم - يوم حماة الوطن".

وتابع رئيس الدولة: "اليوم، يشارك أعضاء الاتحاد في صفوف القوات المسلحة والتشكيلات التطوعية في الدفاع عن الوطن خلال العملية العسكرية الخاصة، بهدف تحرير أراضينا التاريخية".

وشدد الرئيس على أن الروس فخورون ببسالتهم وشجاعتهم وبولائهم للوطن وتمسكهم بتنفيذ الواجب.

المصدر: تاس