بوتين يلقي كلمة أمام المجتمعين في استاد "لوجنيكي" لدعم العملية العسكرية الخاصة
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يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام المحتشدين في فعالية لدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في استاد "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو.
وجاء في الكلمة:
- بوتين: الجنود الروس يقاتلون ببطولة وشجاعة في العملية الخاصة وروسيا فخورة بهم.
- بوتين: عيد حماة الوطن له معنى مهم لبلدنا وشعبنا
- بوتين: اليوم عندما نحمي مصالحنا، ثقافتنا، لغتنا، وبلادنا يصبح الشعب هو المدافع عن الوطن
- بوتين :الوطن هو العائلة وفي قلوب جميع المواطنين الروس يحتل المكانة ذاتها
- بوتين: أشكر جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة التي تهدف إلى الدفاع عن وطننا وثقافته وتاريخه