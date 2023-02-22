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بوتين يلقي كلمة أمام المجتمعين في استاد "لوجنيكي" لدعم العملية العسكرية الخاصة

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يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام المحتشدين في فعالية لدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في استاد "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو.

وجاء في الكلمة:

  • بوتين: الجنود الروس يقاتلون ببطولة وشجاعة في العملية الخاصة وروسيا فخورة بهم.
  • بوتين: عيد حماة الوطن له معنى مهم لبلدنا وشعبنا
  • بوتين: اليوم عندما نحمي مصالحنا، ثقافتنا، لغتنا، وبلادنا يصبح الشعب هو المدافع عن الوطن
  • بوتين :الوطن هو العائلة وفي قلوب جميع المواطنين الروس يحتل المكانة ذاتها
  • بوتين: أشكر جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة التي تهدف إلى الدفاع عن وطننا وثقافته وتاريخه

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بوتين يلقي كلمة أمام المجتمعين في استاد "لوجنيكي" لدعم العملية العسكرية الخاصة