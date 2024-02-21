بوتين يقترح إطلاق اسم أول رئيس لتتارستان على إحدى حاملات الصواريخ الاستراتيجية

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اسم الرئيس الأول لجمهورية تتارستان مينتيمير شايمييف على إحدى حاملات الصواريخ "تو-160".

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جاء ذلك خلال زيارة الرئيس لمصنع قازان للطيران الذي يحمل اسم غوربونوف وهو فرع من شركة "توبوليف" المساهمة العامة، حيث تابع مخاطبا حاكم الجمهورية رستم مينيخانوف: "نحن في تتارستان، دعونا نسمي حاملة الصواريخ الجديدة على اسم مينتيمير شايمييف". وقد رد مينيخانوف على الرئيس: "شكرا لك سيدي الرئيس، كان بالفعل يستحق ذلك".

وتفقد بوتين سير تطوير أربع قاذفات Tu-160M حيثو صعد إلى قمرة إحداها واطلع على هيكلها من الداخل.

"تو- 160" تحمل 12 صاروخا مزودة برؤوس نووية وإجمالي ما على متنها من ذخائر 40 طنا.

وقادرة على التحليق لـ14 ألف كم دون التزود بالوقود، وتستطيع بصواريخها النووية الـ12 تغطية أراض تعادل القارة الأوروبية بمساحتها.

"تو-160" أكبر قاذفة في العالم وتخدم في القوات الجوية الروسية 15 قاذفة منها في الوقت الراهن، على أن يصل إجمالي عددها في الجيش الروسي إلى 30 طائرة في نطاق برنامج الحكومة لتطوير الجيش وإعادة تسليحه.

المصدر: RT