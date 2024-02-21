بوتين يمنح وحدات القوات الجوية الفضائية أوسمة الدولة (فيديو)

منح الرئيس فلاديمير بوتين في مطار تشكالوفسكي العسكري وحدات القوات الجوية الفضائية الروسية أوسمة الدولة، مشيدا ببطولات القوات الجوية بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمته إن الجيش الروسي "تمكن من تحقيق تحول في أصعب قطاعات الجبهة، وكان ذلك أيضا بفضل بطولا مقاتلي القوات الجوية الفضائية".

وأشار إلى أن القوات الجوية الفضائية أثبتت ولاءها للقسم وجسدت أفضل تقاليد الجيش الروسي "التي رسخها على مر القرون القادة الروس العظماء والجنود والضباط المخلصون لبلادهم".

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وأكد بوتين فخر الأجداد بإنجازات الأحفاد وانتصاراتهم، وأن "أسماءهم ستظل دائما رمزا للشجاعة والاحترام الذي يعامل به شعب روسيا جيشه".

وتابع: "يسعدني اليوم تقديم أوسمة الدولة الرفيعة لوحدات الطيران والقوات الجوية الفضائية، التي أظهر أفرادها وجنودها وضباطها الشجاعة والبسالة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث نفذوا آلاف الطلعات الجوية وأظهروا أعلى مستويات الشجاعة والمهارة في المهام الموكلة إليهم".

ومنح بوتين مركز إعداد وتأهيل الطيارين وسام "سوفوروف"، ولواء "طيران الجيش" وسام "جوكوف"، وفوج المروحيات المستقل وسام "كوتوزوف".

المصدر: نوفوستي