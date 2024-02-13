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أنطونوف: مصادرة الأصول الروسية المجمدة عملية سطو سافرة وباطلة قانونيا

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أنطونوف: مصادرة الأصول الروسية المجمدة عملية سطو سافرة وباطلة قانونيا
Sputnik ILYA PITALEV
السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف
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صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف بأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة المحتملة "سطو سافر"، وأنها ستكون "باطلة قانونيا".

وقال أنطونوف في بيان له نشر على "تلغرام"، يوم الثلاثاء: "بعد أن واجهت الولايات المتحدة صعوبات مع شرح سبب توجيه أموال دافعي الضرائب لتمويل نظام كييف بدلا من حل المشاكل الداخلية، تزايدت فيها نقاشات حول مصادرة أصولنا المجمدة".

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وتابع: "بغض النظر عن المبررات التي يحاولون إيجادها، ستكون هذه الخطوات باطلة قانونيا"، مضيفا أن "السطو السافر لا يمكن أن يحظى بتأييد المجتمع الدولي".

وأضاف أن "التشكيك في ضمانات سلامة الأصول السيادية يعني نسف أسس النموذج المالي والاقتصادي الغربي".

ويأتي ذلك على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بالعوائد على الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد من أجل استخدامها لصالح أوكرانيا لاحقا.

المصدر: نوفوستي

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