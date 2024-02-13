وجه حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، الدعوة لجميع المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف قوات كييف إلى الانشقاق والالتحاق بصفوف كتيبة تطوعية تم تشكيلها في وقت سابق من العام 2022.

وأكد سالدو في مقابلة مع وكالة "تاس" أن الكتيبة التي تشكلت في مقاطعة خيرسون عام 2022 باسم "مارغيلوف" ستقبل في صفوفها المرتزقة الأجانب من الجيش الأوكراني الذين يقررون الانشقاق إلى الجانب الروسي.

إقرأ المزيد

وقال: "حتى الآن، لا نشهد انتقال المرتزقة الأجانب إلى جانب القوات المسلحة الروسية بصورة واسعة. ومع ذلك، فإننا نرحب بوجود مثل هذه النوايا. مقاطعة خيرسون، بصورة ما، ترعى كتيبة مارغيلوف".

وأضاف: "أدعو جميع الأجانب الراغبين بالانشقاق للذهاب إلى هناك، وسنساعدهم بكل ما في وسعنا".

وفي أوائل فبراير الجاري، تحدث سالدو عن مرتزق بولندي قاتل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية حتى أصيب وتم التخلي عنه في كرينكي، وهناك أسره الجنود الروس. وبعد ذلك قرر المرتزق المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة إلى جانب قوات الجيش الروسي.

المصدر: تاس