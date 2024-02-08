"أسوشيتد برس": كولومبيون يقاتلون إلى جانب أوكرانيا من أجل المال

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن مئات المرتزقة من كولومبيا، ينضمون إلى صفوف القوات الأوكرانية وذلك على خلفية تقلص أعداد هذه القوات بسبب خسائرها على الجبهة خلال عامين من القتال.

وقالت الوكالة: "بعد البرازيل تمتلك كولومبيا ثاني أكبر جيش في أمريكا اللاتينية. وهناك يتقاعد أكثر من 10 آلاف عسكري كل عام. ويذهب المئات للقتال في أوكرانيا، وهناك يحصل كل منهم على أربعة أضعاف راتب الرقيب المخضرم في كولومبيا، أو حتى أكثر".

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وتشير الوكالة إلى أنه في كولومبيا، يتلقى الجنرال فقط حوالي 6 آلاف دولار شهريا، والعريف - حوالي 400 دولار شهريا، والرقيب من ذوي الخبرة - ما يصل إلى 900 دولار. والحد الأدنى للراتب في الجيش الكولومبي هو 330 دولارا شهريا. في الوقت نفسه، في أوكرانيا، يتلقى أي عضو في القوات المسلحة الأوكرانية، بغض النظر عن الجنسية، ما يصل إلى 3.3 ألف دولار شهريا.

بالإضافة إلى ذلك، يحق لهم الحصول على دفعات تصل إلى 28 ألف دولار في حالة الإصابة، حسب خطورتها، وفي حالة الوفاة، سيحصل الأقارب على تعويض قدره 400 ألف دولار.

ولكن حسب معلومات الوكالة، من الصعب على أقارب المرتزقة الذين قتلوا في أوكرانيا الحصول على أي معلومات. على سبيل المثال، فقدت عائلة أحدهم - أوسكار تريانا الذي غادر للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية في أغسطس 2023 - الاتصال به بعد ستة أسابيع من وصوله إلى أوكرانيا.

وقال مصدر في الوحدة الأوكرانية التي قاتل فيها تريانا لوكالة أسوشيتد برس، إن هذا الكولومبي يعتبر رسميا في عداد المفقودين.

وأجرت الوكالة مقابلات مع العديد من المرتزقة الكولومبيين الذين يقاتلون لصالح القوات الأوكرانية. وسرد أحدهم، الذي يحمل لقب تشيتشو، كيف اضطرت مجموعتهم إلى الفرار من مواقعها. وقال: "اعتقدت أنني سأموت... وقفنا وقررنا الهروب من الموقع لإنقاذ حياتنا... ولم يكن هناك مكان نختبئ فيه".

وقال إنه ذهب إلى أوكرانيا في سبتمبر 2023. ويقدر أن هناك حوالي 100 مرتزق كولومبي آخر في وحدته وحدها.

ووفقا للوكالة، كانت موجات المرتزقة الأولى التي توجهت إلى أوكرانيا، من الجمهوريات السوفيتية السابقة ومن بعض الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، وفي عام 2023، بدأت كييف في تجنيد الأمريكيين اللاتينيين الذين ينضمون إلى القوات المسلحة الأوكرانية من أجل المال فقط .

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء سفير فرنسا لدى موسكو، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، شن ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف وغالبيتهم من الفرنسيين.

المصدر: نوفوستي