فرنسا الأكثر نشاطًا في تجنيد مرتزقة للقتال ضد روسيا. حول ذلك، كتب إيفان كوزلوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

ينتشر المرتزقة الأجانب، بما في ذلك العديد من الفرنسيين، في كل مكان في منطقة خاركوف. صرح بذلك رئيس الإدارة العسكرية-المدنية للمنطقة فيتالي غانتشيف.

وفي وقت سابق، نفذ الجيش الروسي ضربة عالية الدقة على نقطة انتشار مؤقتة للمقاتلين الأجانب في خاركوف. وكان معظم القتلى فرنسيين.

تعد فرنسا إحدى الدول الأوروبية التي يجري فيها تجنيد المرتزقة في "الفيلق الأممي" بالقوات المسلحة الأوكرانية بشكل واضح.

منذ 13 مارس 2022، تم نشر إعلان على الموقع الإلكتروني للسفارة الأوكرانية في باريس يدعو إلى الانضمام بنشاط إلى صفوف المقاتلين الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف، فقد طَرح مرتين على الجانب الفرنسي سؤالاً حول مشروعية تجنيد المرتزقة الذي تقوم به البعثة الدبلوماسية الأوكرانية. ولم تجب باريس عن سؤاله.

ووفقًا للباحث السياسي مارتن سوسا، من المربح أكثر لسلطات كييف أن ترسل مقاتلين أجانب للقيام بالمهام الأكثر خطورة. وقال: "المهم أن السفارة هي التي نشرت إعلان تجنيد المرتزقة. وبطبيعة الحال، المرتزقة علف للمدافع. هذه هي استراتيجية الحكومة الأوكرانية. إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بمرتزقة مستمر منذ فترة طويلة".

وفي حديثه، في أغسطس 2023، في اجتماع لمجلس رؤساء وكالات الأمن والاستخبارات للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، أفاد مدير الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، بأن هناك في دول الاتحاد الأوروبي، تحت رعاية الناتو وأجهزة المخابرات، 17 معسكرا للتدريب، يجري فيها تدريب مسلحين من منظمات إرهابية دولية ومرتزقة لأوكرانيا.

وفي الصيف أيضًا، أفاد مدير جهاز الأمن الفدرالي بأن مسلحين من 13 شركة عسكرية خاصة من أوروبا وأعضاء من تسعة تشكيلات شبه عسكرية أجنبية يقاتلون ضد روسيا في أوكرانيا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب