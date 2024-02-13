 
مباشر

قبل لقائه مع بوتين.. كارلسون بزي تقليدي روسي (صورة)

متفرقات

قبل لقائه مع بوتين.. كارلسون بزي تقليدي روسي (صورة)
Globallookpress
خلال المقابلة التي أجراها الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. فبراير 2024
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyvt

على هامش المقابلة الصحفية الشهيرة التي أجراها الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قام الصحفي بجولة تعرف من خلالها على جانب من التراث والثقافة الروسية.

وزار كارلسون مجمع إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا) في موسكو، ونشر رئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي تسيدينوف في قناته على "تلغرام" صورة لكارلسون مرتديا اللباس التقليدي لجمهورية بوريات "بوريات ديغيل" أثناء زيارته جناح الجمهورية في المجمع.

قبل لقائه مع بوتين.. كارلسون بزي تقليدي روسي (صورة)كارلسون بزي روسي تقليدي ويرغب بزيارة يايكال

وكتب تسيدينوف: "بوريات ديغيل ملائم لتاكر كارلسون بشكل جيد للغاية".

وفي وقت سابق، أفاد تسيدينوف بأن الصحفي الأمريكي زار جناح بورياتيا يوم 5 فبراير الجاري، حيث تعرف على هذه الجمهورية الروسية من خلال معروضاتها، وحصل على بطاقات بريدية تذكارية تتضمن مناظر تطل على بحيرة بايكال.

وفي مقابلة له مع الصحفيين، قال كارلسون إنه يرغب بزيارة بحيرة بايكال.

وحتى الساعة تقترب مشاهدات مقابلة كارلسون مع الرئيس الروسي من حاجز الـ200 مليون مشاهدة عبر موقع "إكس".

المصدر: RT + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟