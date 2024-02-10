 
مباشر

استطلاع رأي: 75% من الروس سيختارون بوتين في الانتخابات الرئاسية

أخبار روسيا

استطلاع رأي: 75% من الروس سيختارون بوتين في الانتخابات الرئاسية
ria.ru
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyd0

أظهر استطلاع أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، أن 75% من الروس سيصوتون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل.

إقرأ المزيد
الاستعداد للانتخابات الرئاسية الروسية يجري على قدم وساق
الاستعداد للانتخابات الرئاسية الروسية يجري على قدم وساق

ووفقا للاستطلاع أعرب 62% من المواطنين عن استعدادهم للمشاركة في الانتخابات، فيما أعرب 14% عن ميلهم للمشاركة، في الوقت الذي أظهر فيه 4% من المشاركين ترددهم قائلين إنهم على الأغلب لن يشاركوا في التصويت للانتخابات.

فيما أعرب 7% من المشاركين عن رفضهم القاطع للمشاركة في التصويت، وقال 12% أنهم لم يتخذوا قرارا نهائيا بعد بالمشاركة من عدمها.

وأفادت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا في وقت سابق، أن 1.58 مليون ناخب قدموا طلبات للمشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد في الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في الـ17 مارس 2024، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس، فيما أكدت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟