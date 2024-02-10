استطلاع رأي: 75% من الروس سيختارون بوتين في الانتخابات الرئاسية

أظهر استطلاع أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، أن 75% من الروس سيصوتون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل.

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ووفقا للاستطلاع أعرب 62% من المواطنين عن استعدادهم للمشاركة في الانتخابات، فيما أعرب 14% عن ميلهم للمشاركة، في الوقت الذي أظهر فيه 4% من المشاركين ترددهم قائلين إنهم على الأغلب لن يشاركوا في التصويت للانتخابات.

فيما أعرب 7% من المشاركين عن رفضهم القاطع للمشاركة في التصويت، وقال 12% أنهم لم يتخذوا قرارا نهائيا بعد بالمشاركة من عدمها.

وأفادت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا في وقت سابق، أن 1.58 مليون ناخب قدموا طلبات للمشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد في الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في الـ17 مارس 2024، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس، فيما أكدت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت.

المصدر: RT