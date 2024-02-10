لافروف: الدبلوماسيون الروس ساهموا بجهودهم في دعم العملية العسكرية الخاصة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الدبلوماسيين الروس ساهموا في دعم العملية العسكرية الخاصة في ظل أخطر التهديدات الأمنية التي نشأت على خلفية العدوان الهجين من الخارج .

وقال لافروف في فيديو تهنئة نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية بمناسبة يوم الدبلوماسي: "في هذا اليوم نشيد بموظفي المفوﺿﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، الذين حملوا السلاح بأيديهم للدفاع عن استقلال وطننا الأم خلال السنوات القاسية للحرب الوطنية العظمى".

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وأضاف: "واليوم، عندما تواجه روسيا مرة أخرى أخطر التهديدات الأمنية، فإن إنجازهم هذا يعتبر بمثابة معيار عال لمشاركة الدبلوماسيين في مصائر الشعب بأكمله..وتتردد في قلوبنا أصداء معاناة الشعب الروسي في دونباس ونوفوروسيا، ضحايا نظام بانديرا الجديد اللاإنساني لفلاديمير زيلينسكي".

وأشار لافروف إلى أنه "في سياق العدوان الهجين الذي شنه الغرب الجماعي، تساهم السياسة الخارجية في الدعم الدبلوماسي للعملية العسكرية الخاصة وتحقيق أهدافها".

وأكد لافروف، أن موسكو على قناعة راسخة بصحة مسار السياسة الخارجية الذي حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشكر لافروف الدبلوماسيين قائلا: "زملائي الأعزاء.. أينما كنتم.. في كل مكان، تحافظون بشكل مقدس على القيم الحقيقية للدبلوماسية الوطنية.. أود أن أشكركم جميعا بصدق على عملكم الصادق والمتفاني..".

وأضاف: "..يكون الأمر صعبا في بعض الأحيان على الدبلوماسيين، لأن معارضي روسيا يستخدمون أساليب عمرها قرون لتشويه صورة البلاد ولا يترددون حتى في شن هجمات شخصية على العديد من موظفي البعثات الدبلوماسية، ومع ذلك فإن الاستقرار النفسي والثقة في صحة وصواب عملهم يميز دائما أفضل ممثلي تلك المهنة".

المصدر: تاس+RT