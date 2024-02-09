الخارجية الروسية تحتفي بـ "يوم الدبلوماسي"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته بمناسبة "يوم الدبلوماسي" الذي يحتفل به 9 فبراير من كل عام إن الدبلوماسيين كانوا دائما أحد الركائز الأساسية للدولة في أحلك الأوقات.

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وقد وضع لافروف إكليلا من الزهور عرفانا وتحية وإحياء لذكرى الذين ماتوا موت الشجعان على جبهات الحرب الوطنية العظمى، وكذلك الرفاق الذين ماتوا أثناء أداء واجبهم، ومن ثم أصبحوا ضحايا القمع السياسي.

وتابع لافروف: "إننا نعتز دائما بهذه الذكرى، ونستلهم من هؤلاء خدمتهم للوطن الأم، ونتذكر أسلافنا العظماء".

وأشار لافروف إلى أن المؤسسات الدبلوماسية الروسية حول العالم تضع اليوم زهورا على قبور الدبلوماسيين الروس الذين وجدوا أنفسهم مدفونين في أراض أجنبية، وهو ما يعد "ارتباطا بالزمن، وارتباطا تاريخيا بتلك البلدان التي وقعت فيها أحداث أدت إلى ذلك"، وفقا للافروف.

وتابع الوزير: "لقد كان الدبلوماسيون دائما أحد الركائز الأساسية للدولة، ويكفي أن نتذكر دورهم في التغلب على عزلة روسيا السوفيتية بعد ثورة عام 1917، وكذلك بعد فترة وجيزة من ذلك توفير "الاعتراف بشرعية الاتحاد السوفيتي" الدولة الناشئة حديثا من جانب الدول الرائدة في العالم. وذلك جزء من تاريخنا المشترك يجب أن تدرسه الدول الغربية جيدا، والتي تحاول مرة أخرى عزلنا و(إلغاءنا). إن عدم جدوى هذه المحاولات واضح لأي مراقب عادي أو متخصص، لكل من يتابع تطور الوضع وتاريخ العمليات التي (انفجرت) حول أوكرانيا بسبب الحرب الهجينة التي شنها الغرب ضدنا، وقد تحدث الرئيس فلاديمير بوتين حول ذلك بالتفصيل في لقائه مؤخرا".

المصدر: RT