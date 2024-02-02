بوتين: لو لم أكن واثقا تماما برغبة مواطنينا بعودة القرم إلى حضن روسيا لما أقدمت على ذلك

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه لو لم يكن على ثقة تامة برغبة المواطنين الروس، بمن فيهم سكان شبه جزيرة القرم بعودة شبه الجزيرة إلى روسيا، لما أقدم على ذلك.

وأضاف بوتين في منتدى "كل شيء من أجل النصر": "لو لم ندافع عن سكان المقاطعات الجديدة لتحولت روسيا إلى بلد مهمّش يزودونه بالبطاطا العفنة على شكل مساعدات إنسانية".

وتابع: "يجب علينا أن نجعل بلادنا مكتفية ذاتيا بالكامل، وهذا مظهر من مظاهر السيادة".

المصدر: نوفوستي