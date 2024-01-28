إجلاء سكان قرية بمقاطعة بيلغورود الروسية بعد العثور على قذيفة

تم بشكل مؤقت إجلاء سكان عدة شوارع في قرية ستريليتسكوي بمنطقة بيلغورود في روسيا، بسبب اكتشاف ذخائر غير منفجرة.

أعلنت ذلك، آنا كوتاشوفا، رئيسة منطقة بيلغورود التابعة لمقاطعة تحمل نفس الاسم، وقالت: "تم اتخاذ قرار بإخلاء سكان عدة شوارع قرية ستريليتسكوي بسبب العثور على ذخيرة غير منفجرة. ولضمان أقصى قدر من الأمان، طلبنا من السكان عدم الاقتراب من الموقع لمسافة 500 متر على الأقل".

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وأضافت أن من يرغب يمكنه مغادرة منطقة الخطر بمفرده. سيتم توفير حافلة للذين يحتاجون إلى وسائل النقل. وسيتم استخدام دار الثقافة في بوشكارني لتوفير الإقامة المؤقتة للذين تم إجلاؤهم.

ووفقا لها، بعد إجلاء جميع السكان، سيقرر عناصر نزع الألغام وخبراء المتفجرات من وزارة الدفاع الروسية، طريقة التخلص من هذه الذخيرة.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تستهدف بشكل شبه يومي المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ وقذائف المدفعية.

المصدر: نوفوستي