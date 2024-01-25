بوتين يطلق العمل في أضخم معمل لتصنيع مكونات إنتاج الطاقة الشمسية في روسيا

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العمل في أكبر معمل لتصنيع المكونات لإنتاج الطاقة الشمسية في روسيا، وهو مصنع "إنكور" في منطقة تشيرنياخوفسك الصناعية بمقاطعة كالينينغراد الروسية.

وأطلق الرئيس الروسي العمل في مصنع مكونات إنتاج الطاقة الشمسية عبر تقنية الفيديو، قائلا: "بكل سرور، ابدأوا".

وشكر بوتين كل من شارك في تنفيذ هذا المشروع، وأكد أن هذا المصنع هو خطوة جيدة لتطوير وتنمية المقاطعة وإيجاد فرص عمل.

وأشار بوتين إلى أنه سيتم إطلاق العمل في مصنع ثان أيضا بالمستقبل القريب، وسيتم إنشاء منصة كاملة ومتكاملة لتطوير أنظمة الطاقة البديلة.

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وخلال حفل الافتتاح، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن العمل الذي سيبدأ اليوم سيسمح بإنتاج أكثر من 200 مليون رقاقة سيليكون سنويا. وسيوفر مصنعا آخر المرحلة التالية من سلسلة الإنتاج التكنولوجية حيث سيتم تصنيع الخلايا الكهروضوئية بقدرة إجمالية قدرها 1 ميغاوات.

وأضاف: "سيتم إطلاق المصنع قبل نهاية الربع الأول من هذا العام".

المصدر: تاس