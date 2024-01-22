خليجيون يتهافتون على روسيا و"توم" يخطف الأنظار.. (فيديو)

شهدت روسيا خلال الأشهر الماضية إقبالا كبيرا من السياح عليها، وخاصة من دول الخليج العربية.

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وانتشرت على مواقع التواصل فيديوهات لأشهر المعالم السياحية في موسكو، وأنشطة ترفيهية غير تقليدية جذبت أنظار السياح، ومنها إمضاء الوقت صحبة الدب الروسي اللطيف "توم"، ورحلة التزلج على الجليد مع كلاب "الهاسكي".

كما تشمل البرامج السياحية التعرف على تاريخ روسيا من حيث المباني التاريخية والكنائس، وعروض الباليه الروسي.

ويبدو أن مستجدات السوشال ميديا بخصوص روسيا حاليا "ترند" في عالم السياحية الخليجية، حيث نجد أغلب الفيديوهات المتداولة منشورة من قبل خليجيين.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن روسيا حققت طفرة في عدد السياح الراغبين بالسفر إليها منذ سبتمبر الماضي خاصة عند البحرينيين، حيث قال مدير إحدى الشركات السياحية في المملكة إن نحو 50% من الحجوزات تكون من نصيب روسيا، باعتبارها الوجهة الأكثر طلبا خلال الخمسة أشهر الماضية، ومن بعدها تأتي تركيا وإسبانيا وسريلانكا ومصر.

وأشار إلى أن وجود رحلات جوية مباشرة من دول الخليج إلى روسيا، والتأشيرة السياحية الإلكترونية، من أهم أسباب زيادة الإقبال على الرحلات السياحية إليها، ناهيك عن ما تتمتع به روسيا من أجواء أوروبية بأسعار في متناول الجميع، وهي من الدول الآمنة للسائح.

من جهتها، تحدثت عضو إدارة مجلس الأعمال النسائي في الإمارات ثريا العوضي، عن تغيير الدول العربية والإسلامية وجهتها السياحية بشكل جذري نحو روسيا في السنوات الأخيرة.

وقالت العوضي إن العلاقات السياسية والاقتصادية القوية بين روسيا والشرق، فضلا عن التحولات الثقافية، عززت رغبة السائح العربي بزيارة روسيا، حيث كان يفضل سابقا الاستجمام في أوروبا أو الولايات المتحدة، لكن الآن بات يشتري بشكل أكبر التذاكر إلى روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه في أغسطس الماضي أطلقت روسيا الفيزا الإلكترونية لمواطني 55 دولة بينها 4 دول عربية وتركيا وإيران.

المصدر: RT