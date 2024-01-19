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السفارة الروسية تدين قرار فرنسا تقديم دفعة جديدة من الأسلحة لكييف

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السفارة الروسية تدين قرار فرنسا تقديم دفعة جديدة من الأسلحة لكييف
Globallookpress
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أدانت السفارة الروسية في باريس قرار السلطات الفرنسية تزويد أوكرانيا بدفعة جديدة من الأسلحة.

وجاء في بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية: "نتوجه إلى الجمهور الفرنسي بسؤال على خلفية قرار السلطات الفرنسية تزويد أوكرانيا بدفعة جديدة، بما في ذلك صواريخ كروز بعيدة المدى".

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وتابع البيان: "ما هو الأهم في نظركم، دعم النظام النازي الإجرامي في كييف أم حياة المدنيين، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال وهم الذين سيصبحون ضحايا للأسلحة الفتاكة التي ستزود بها فرنسا بنظام كييف".

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوم أمس الخميس، أن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بـ50 قنبلة AASM جوّالة شهريا، اعتبارا من يناير ولمدة عام.

وقال ليكورنو: "ستبدأ فرنسا تزويد أوكرانيا بـ50 قنبلة AASM شهريا اعتبارا من يناير على مدار العام".

 

 

المصدر: تاس

 

 

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