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إصابات بانفجار وحريق في مصنع لإنتاج البوليستر في روستوف الروسية

أخبار روسيا

إصابات بانفجار وحريق في مصنع لإنتاج البوليستر في روستوف الروسية
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اندلع حريق في مصنع لإنتاج ألياف البوليستر في مدينة شاختي بمقاطعة روستوف في جنوب روسيا اليوم الأربعاء مما أدى إلى وقوع إصابات، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وقال ممثل لخدمة الطوارئ للصحفيين إنه "في الساعة 11.30 تم الإبلاغ عن حريق في ورشة إنتاج حشوات المراتب والوسائد في مصنع "أفانغارد" في مدينة شاختي".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وقوع انفجار قوي من داخل المصنع، تلاه حريق وتصاعد أعمدة دخان أسود فوق الموقع.

وأفاد حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف بأن الحادث، حسب المعلومات الأولية، أدى إلى إصابة 9 أشخاص دون سقوط فتلى، وتم تقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وذكر الحاكم أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث حيث تتخذ جهودا لاحتواء الحريق.

وأشار أيضا إلى أنه يجري البحث في أسباب الحادث، مضيفا أن التقارير حول سقوط طائرة بدون طيار لم تتأكد، كما أنه لم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، حسب الجيش.

المصدر: RT + "نوفوستي"

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