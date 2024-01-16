روسيا تطالب الولايات المتحدة بتعزيز حماية سفارتها لدى واشنطن

طالبت السفارة الروسية في واشنطن السلطات الأمريكية بتعزيز الإجراءات الأمنية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في مارس المقبل.

وأكد السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف، يوم الثلاثاء، أن السفارة سلمت مذكرة بهذا الصدد للخارجية الأمريكية.

وقال أنطونوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إن "الأوضاع الأمنية حول سفارتنا وقنصلياتنا تدهورت بشكل ملموس، وهذا لا يمكن ألا يثير قلقا لدينا".

وأضاف: "أننا نواجه باستمرار تظاهرات وفعاليات استفزازية لمؤيدي نظام كييف أمام بعثاتنا في الخارج".

وتابع: "نعول على أنه سيتم فرض الحظر على اعتصامات بالقرب من بعثاتنا خلال فترة الانتخابات".

وأشار إلى أنه هذه المرة لن يجري الاقتراع خارج المراكز الانتخابية على الأراضي الأمريكية "لعدد من الأسباب"، مشيرا إلى أن هناك "عقبات تعيق تعبير المواطنين الروس عن إرادتهم"، بما في ذلك عدم وجود قنصليات روسية على الساحل الغربي الأمريكي، حيث يعيش عدد كبير من المواطنين الروس.

وأضاف أن هناك كذلك مخاوف أمنية، حيث تتلقى السفارة الروسية تهديدات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في روسيا يوم 17 ـ 18مارس المقبل. وستفتتح في الولايات المتحدة ثلاثة مراكز للاقتراع، في السفارة الروسية لدى واشنطن وفي القنصليتين بنيويورك وهيوستن.

المصدر: تاس

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