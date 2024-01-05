مقر حملة بوتين الانتخابية يتسلم تواقيع تأييد ترشحه من 19 مقاطعة

أعلنت ألكسندرا سوفوروفا متحدثة حملة فلاديمير بوتين الانتخابية تسلّم الحملة تواقيع المواطنين المؤيدين لترشح بوتين من 19 مقاطعة، بانتظار ورود التواقيع من 69 مقاطعة أخرى في البلاد.

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وصلت إلى مقر الحملة الرئيسي في موسكو التواقيع الخطية من مدن ومقاطعات بطرسبرغ وبيلغورود وبريانسك وفلاديمير وفورونيج وإيفانوفو وكالوغا وكوستروما وكورسك وليبيتسك وأوريول وريازان وسمولينسك وتامبوف وتفير وتولا وياروسلافل ومناطق لينينغراد.

وأعلن مقر الحملة أنه جمع أكثر من نصف مليون توقيع لدعم بوتين فيما يتطلب قبول ترشحه جمع 300 ألف توقيع فقط، حيث سيستمر جمع التواقيع 90 يوما عملا بتشريعات الانتخابات الروسية.

المصدر: نوفوستي