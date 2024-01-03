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الدفاع الروسية تتحدث عن إقبال المواطنين على الخدمة في الجيش

أخبار روسيا

الدفاع الروسية تتحدث عن إقبال المواطنين على الخدمة في الجيش
Sputnik
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قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان للصحفيين اليوم الأربعاء، إن أكثر من ألف وخمسمئة روسي يكتبون كل يوم طلبات لقبولهم في الخدمة العسكرية.

وجاء في البيان أن "أكثر من 1500 شخص يتقدمون يوميا بطلبات لقبولهم في الخدمة العسكرية".

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وأشارت الوزارة إلى أنه في عام 2023، تم توقيع عقود مع 490 ألف عسكري متعاقد ومتطوع في القوات المسلحة الروسية.

وفي المجموع، في عامي 2022 و2023، اكتسب أكثر من 650 ألف عسكري خبرة قتالية خلال المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، وكما قالت وزارة الدفاع الروسية، فإن أكثر من 4 آلاف طالب روسي أخذوا إجازة أكاديمية طوعا، وهم يشاركون في تنفيذ المهام القتالية.

وبدأت التعبئة في روسيا بأمر رئاسي يوم 21 سبتمبر. وفي يوم 14 أكتوبر عام 2022 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعبئة الجزئية في البلاد ستكتمل في غضون أسبوعين.

المصدر: نوفوستي

 

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