"الجيش في أرقام - 2023" .. تقرير من وزارة الدفاع الروسية

قدمت وزارة الدفاع الروسية تقريرا يشمل التوصيف الوظيفي والاجتماعي للمواطن الروسي المجنّد. وقالت إنه رجل عامل حاصل على التعليم الثانوي العام والثانوي المتخصص، متوسط ​​عمره 35 عاما.

جاء ذلك في تقرير قدمته وزارة الدفاع الروسية بعنوان "الجيش في أرقام - 2023": " تم في إطار عملية التعبئة العسكرية الجزئية تجنيد ما مجموعه 302.503 أشخاص يمثلون 1430 بلدية روسية. ومن بين هؤلاء، وصل أكثر من 33000 شخص إلى مكاتب التجنيد العسكري بدون انتظار الاستدعاء.

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وأكثر من نصف المجندين هم متزوجون (57%)، ولديهم أطفال (56.3%). وثلثهم لديهم طفل واحد (31%)، والربع لديهم طفلان، و0.3% لديهم ثلاثة أطفال.

و7% من المجندين حصلوا على التعليم العالي. و30% منهم حصلوا على التعليم الثانوي المتخصص، و63% حصلوا على التعليم الثانوي. والغالبية الساحقة منهم لديهم خبرة الخدمة في الجيش الروسي (96.4%).

وقالت صحيفة "إر بي كا" الروسية إن 89% من المجندين كان لديهم عمل في بداية التعبئة الجزئية . و40٪ لديهم أكثر من عشر سنوات خبرة في العمل.

المصدر:RT