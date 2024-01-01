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بعد زلزال اليابان.. صدور إنذار من تسونامي في ساخالين وفلاديفوستوك الروسيتين

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بعد زلزال اليابان.. صدور إنذار من تسونامي في ساخالين وفلاديفوستوك الروسيتين
Sputnik
مدينة خولمسك على ساحل مضيق التتار في جزيرة ساخالين (صورة أرشيفية)
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أصدرت السلطات في جزيرة ساخالين ومدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي إنذارا من تسوناني محتمل، بعد أن ضرب زلزال قوي ساحل اليابان في وقت سابق اليوم الاثنين.

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وحذرت الطوارئ في ساخالين من أن تسونامي قد تطال أجزاء من الساحل الغربي للجزيرة، وتم تفعيل نظام الإنذار في عدد من مناطق ساخالين، وجرى إجلاء السكان إلى أماكن آمنة.

وتحث السلطات جميع المتواجدين في سواحل مضيق التتار على الاحتماء في ارتفاعات لا تقل عن 30-40 مترا.

وفي فلاديفوستوك أكدت إدارة المدينة أن "على الصيادين وكل من يخطط للخروج إلى عرض البحر، العودة فورا إلى الشاطئ"، موضحة أنه من المتوقع أن تأتي الموجة من جهة خليج أوسوريسك، وقد يبلغ ارتفاعها 0.3 متر.

وفي وقت سابق أصدرت اليابان تحذيرا من حدوث تسونامي على امتداد نحو 300 كم من سواحلها نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم.

المصدر: "نوفوستي"

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