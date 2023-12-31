منظومات الدفاع الجوي الروسية تدمر مسيرة جوية فوق مقاطعة كورسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت وأسقطت مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة كورسك.

وأشارت الوزارة الروسية، في بيانها اليوم الأحد، إلى أن المسيرة المذكورة، كانت من نوع طائرة بدون طيار.

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وجاء في البيان: "الليلة الماضية، تم صد محاولة دورية أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية. وخلال ذلك تمكنت وسائط الدفاع الجوي المناوبة، من اعتراض وتدمير المركبة الجوية الأوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك الروسية".

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو دمار نتيجة الحادث.

المصدر: تاس