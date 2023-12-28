نشرت صحيفة "هلافن دينيك" السلوفاكية، مقالا للصحفي دوسان جانيك أكد من خلاله أن روسيا ستنزع سلاح أوكرانيا وزيلينسكي سيهرب لدولة أخرى"بملايينه".

وكتب جانيك: "لن يسمح فلاديمير بوتين لحلف شمال الأطلسي بعبور حدود أوكرانيا، الحل العقلاني الوحيد لكييف هو الاستسلام بشكل خفي وقبول الشروط التي وضعها بوتين".

ووفقا لجانيك، فإن زيلينسكي سيهرب من بلاده و"سيختبئ جيدا في مكان ما بملايينه."

وخلص المنشور إلى أن أوروبا بحاجة إلى فهم أنه لا يمكنها مقاطعة روسيا، لأنها لو فعلت ستنهار اقتصاديا، ويتفكك الاتحاد.

وفي وقت سابق، أشارت شبكة "ذا كونفرسيشن" الإخبارية، إلى أنه من غير المرجح أن تكون القوات الأوكرانية قادرة على شن هجوم مضاد جديد على القوات الروسية بسبب المشاكل المتزايدة في البلاد.

وتقول الشبكة: "إن احتمال اندلاع حرب الاستنزاف عاما آخر أمر مقلق بشكل خاص بالنسبة لكييف، حيث لا تزال هناك شكوك حول استدامة الدعم العسكري والمالي الغربي".

وأوضحت "ذا كونفرسيشن" أن الوضع الحالي يمكن أن يعرض الهجمات الأوكرانية المستقبلية للخطر، بالإضافة إلى ذلك، لا يستبعد المقال أن تزداد احتمالية حدوث هجوم روسي جديد في العام المقبل.

ويلاحظ أنه بالإضافة إلى التفوق في القوة البشرية، تتمتع روسيا أيضا بميزة على الجبهة بسبب نقص ذخيرة المدفعية لدى القوات الأوكرانية، وهو أمر من غير المرجح أن يتغير في عام 2024.

ويحاول الجيش الأوكراني للشهر السادس على التوالي دون جدوى السيطرة على مواقع أكثر فائدة في اتجاهات جنوبي دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قام بالدفع بألوية قتالية دربها "الناتو" وسلحها بمعدات أجنبية.

المصدر: هلافن دينيك