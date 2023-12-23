وسائل إعلام: الوضع الحالي على الجبهة سيعرض خطط زيلينسكي لعام 2024 للخطر

أشارت شبكة "ذا كونفرسيشن" الإخبارية، إلى أن من غير المرجح أن تكون القوات الأوكرانية قادرة على شن هجوم مضاد جديد على القوات الروسية بسبب المشاكل المتزايدة في البلاد.

وتقول الشبكة: "إن احتمال اندلاع حرب الاستنزاف عاما آخر أمر مقلق بشكل خاص بالنسبة لكييف، حيث لا تزال هناك شكوك حول استدامة الدعم العسكري والمالي الغربي".

وأوضحت "ذا كونفرسيشن" أن الوضع الحالي يمكن أن يعرض الهجمات الأوكرانية المستقبلية للخطر، بالإضافة إلى ذلك، لا يستبعد المقال أن تزداد احتمالية حدوث هجوم روسي جديد في العام المقبل.

ويلاحظ أنه بالإضافة إلى التفوق في القوة البشرية، تتمتع روسيا أيضا بميزة على الجبهة بسبب نقص ذخيرة المدفعية لدى القوات الأوكرانية، وهو أمر من غير المرجح أن يتغير في عام 2024.

ويحاول الجيش الأوكراني للشهر السادس على التوالي دون جدوى السيطرة على مواقع أكثر فائدة في اتجاهات جنوبي دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قام بالدفع بألوية قتالية دربها "الناتو" وسلحها بمعدات أجنبية.

وكما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقد العدو أكثر من 125 ألف شخص خلال الهجوم المضاد الذي استمر ستة أشهر، مؤكدا أن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من جبهات القتال.

وقال الرئيس الروسي في اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" الذي عقده الأسبوع الماضي، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعد به، بل وأكثر من ذلك، وخلال هذا الوقت دمرت القوات المسلحة الروسية 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة سوفيتية وغربية (ليوبارد، أي إم إكس، تشالنجر 2).

المصدر: RT