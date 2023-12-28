جنرالات بولنديون يرون أن الأزمة الأوكرانية ستحسم لصالح روسيا

ذكرت صحيفة "إنتيريا" البولندية أن الصراع في أوكرانيا سينتهي بهزيمة كييف، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تملك موارد كافية لمواصلة الصراع دون دعم أمريكي بات في علم الغيب.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان العامة السابق للجيش البولندي، الجنرال ميتشسلاف جوتسول قوله: "يمكن للولايات المتحدة إنهاء هذا الصراع في أي وقت"، مضيفا أن "غياب المساعدة الأمريكية يعني إنهاء الصراع لصالح روسيا، ما من شك في ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أن مصير كييف ـ كما يراه ضباط بولنديون ـ يعتمد فقط على دعم الدول الغربية، وهذا الدعم بدوره بات معلقا بخيط رفيع، وأن ما خرج به الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من زيارته الأخيرة لواشنطن هو جزء قليل من المليارات التي تعهد البيت الأبيض بتقديمها سابقا.

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ويرى الجنرالات البولنديون أن أوكرانيا لا تملك الموارد اللازمة لمواصلة العمليات العسكرية ضد روسيا، التي تتفوق عليها بشكل لا يقاس.

وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لكييف، وأن هذه الحزمة ستكون الأخيرة في هذا العام.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن في الخريف الماضي من الكونغرس إقرار ميزانية مقدارها 106 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ "عطلوا" هذا الطلب.

المصدر: نوفوستي