لافروف: خلال سنة روسيا أصبحت أشد وأقوى بشكل ملحوظ

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن روسيا أصبحت أشد وأقوى بشكل ملحوظ في عام 2023، وتضامن شعبها ووقف متصديا للحرب الهجينة التي أطلقها الغرب ضد روسيا.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" وقناة "روسيا 24": "ونتيجة لهذه الحرب الهجينة التي يقوم بها الغرب الجماعي بأكمله ضد روسيا، والتي تم إطلاقها ضدنا بأيدي وأجساد وجميع مكونات المجتمع الأوكراني الأخرى، أصبحت روسيا أقوى بشكل ملحوظ هذا العام، وتعززت وحدة شعبنا بشكل كبير".

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وأعرب الوزير لافروف، عن ثقته في أن الغرب كان يعول على انقسام سكان روسيا ومعارضتهم للعملية العسكرية الخاصة، "لكن دول الغرب دفعت شعب روسيا للتعاضد والتوحد ".

وأشار سيرغي لافروف إلى أنه يثق بأن الشعب الروسي بأكمله، بقيادة رئيس البلاد، يضمن الحركة نحو النصر، بما في ذلك في الصراع في أوكرانيا.

وقال: "لم يكن انتصارنا دبلوماسيا فحسب. قبل كل شيء، إنه انتصار تم تحقيقه على خط المواجهة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. لكن لولا صمود الداخل ولولا الدعم الشعبي، لكانت النتائج مختلفة. يضمن شعبنا بأكمله، وقيادتنا بأكملها، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، المضي قدما إلى الأمام، وهذا أمر واضح".

وتابع لافروف القول: "البلاد بأكملها تقريبا وجميع طبقات المجتمع عملت من أجل النصر وتواصل العمل من أجل النصر".

المصدر: نوفوستي