ماتفيينكو: لن تتوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة قبل تحقيق أهدافها

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتنينا ماتفيينكو إن العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا لن تتوقف قبل أن تحقق روسيا الأهداف التي حددتها لها في بدايتها.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته إثر انتهاء الدورة الخريفية لمجلس الاتحاد، حيث تابعت: "لقد صاغت روسيا اليوم الشروط التي يمكن بموجبها أن تكون مستعدة للتفاوض. وهذه الشروط تم تحديدها مع بدء العملية العسكرية الخاصة، وإلى أن نحققها، لا يمكننا أن نتصرف بشكل مختلف، يجب علينا تحقيق الأهداف التي حددتها العملية العسكرية الخاصة".

وأشارت ماتفيينكو إلى أن أوكرانيا لا ينبغي أن تكون مشروعا مناهضا لروسيا، فيما نرى في الغرب تحليلات جادة تقول بأن من الضروري "بيع شيء ما لدافعي الضرائب بالمقابل"، وهو ما يصبح أمرا صعبا بعد كل هذه الإخفاقات، وبعد أن "أنفقوا مليارات الدولارات دون طائل".

المصدر: نوفوستي