على أوكرانيا أن تتعلم درس فنلندا مع ستالين

تناول موقع Responsible Statecraft "فن الحكم المسؤول" فنلندا مثالا لما يجب أن تعيد أوكرانيا فيه النظر إلى تسوية الصراع.

وجاء في المقال الذي كتبه أناتول ليفاناليكس ليتل، ونشر اليوم الخميس 21 ديسمبر:

كان على هلسنكي أن تضحي بالأرض من أجل الحكم الذاتي، إلا أن كبرياءها وازدهارها ارتفعا إلى عنان السماء.

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مع تراجع الدعم الشعبي لأوكرانيا مع مرور الوقت وتحول تركيز النخب السياسية في واشنطن تركيزها أكثر نحو الصراع في غزة، هناك حاجة ماسة إلى نهاية اللعبة بالنسبة لأوكرانيا. وبحسب ما ورد، فقد تطرق المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إلى مسألة مفاوضات السلام المحتملة مع نظرائهم الأوكرانيين. وهنا يطرح السؤال التالي: كيف يمكن أن تبدو معاهدة السلام بين كييف وموسكو؟ يبرز هنا أحد الأمثلة التاريخية من بين أمثلة كثيرة كنموذج محتمل لكيفية انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

اندلعت "حرب الشتاء" أو الحرب السوفيتية الفنلندية في الفترة من نوفمبر 1939 وحتى مارس 1940 (وجددها الفنلنديون كحلفاء لألمانيا بين يونيو 1941 وسبتمبر 1944)، وقد أثيرت بعض المقارنات مع الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا، لا سيما أن فنلندا رفضت إنذارا نهائيا للتنازل عن جزء كبير من أراضيها والتوقيع السوفيتي على اتفاق مولوتوف-ريبينتروب عام 1939، وغزو الجيش الأحمر بقيادة جوزيف ستالين فنلندا لتنصيب حكومة فنلندية شيوعية عميلة، والقضاء على الوجود العدائي المحتمل بالقرب من ثاني أكبر مدينة في الاتحاد السوفيتي والميناء الوحيد على بحر البلطيق في لينينغراد.

وعلى غرار المرحلة الأولى من "الغزو" الروسي لأوكرانيا، توقع المسؤولون السوفييت أن تسقط هلسنكي في أيدي القوات السوفيتية في أقل من ثلاثة أيام. ومع ذلك، وعلى الرغم من تفوق السوفيت من حيث العدد على الجنود الفنلنديين بنسبة 3 إلى 1، نجحت هلسنكي في صد الجيش الأحمر لأكثر من 3 أشهر، ما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة للغاية بالقوات الغازية.

وعلى الرغم من هزيمة فنلندا في نهاية المطاف وإجبارها على التنازل عن حوالي 11% من أراضيها، إلا أن الفنلنديين حققوا انتصارا معنويا. ومن المعتقد على نطاق واسع أن عزيمة وشجاعة المقاومة الفنلندية أقنعت ستالين بأن دمج فنلندا في الاتحاد السوفيتي أو تحويلها إلى دولة عميلة شيوعية مثل بولندا سيكون مشكلة أكثر مما يستحق. وقد ساهم هذا أيضا في اتفاق ستالين النهائي على توقيع معاهدة سلام مع فنلندا في عام 1944 مقابل مساحة صغيرة من الأراضي الإضافية والتزام هلسنكي بالحياد. وهكذا أصبحت فنلندا الجزء الوحيد من الإمبراطورية الروسية السابقة الذي لم يتم إعادة دمجه في الاتحاد السوفيتي في عهد لينين وستالين.

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بعد ذلك، نفذت فنلندا مبدأ باسيكيفي-كيكونين، الذي كان يهدف إلى الحفاظ على بقاء فنلندا كدولة مستقلة من خلال الحفاظ على موقف محايد في السياسة الخارجية، في حين أصبحت القومية الفنلندية قوة دافعة أيديولوجية وسياسية مركزية في المجتمع الفنلندي، والتزم الاتحاد السوفيتي بشروط المعاهدة مع فنلندا، وخلال الحرب الباردة، تطورت فنلندا لتصبح ديمقراطية غربية مزدهرة وناجحة بشكل ملحوظ. وعلى هذا الأساس، وبعد انتهاء الحرب الباردة، تمكنت فنلندا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995، ومن ثم إلى "الناتو" عام 2023.

وفي حين اعتبر مصطلح "الفنلندية" بمثابة إشارة تحقيرية للتسوية، إن لم يكن استرضاء بين السياسيين الغربيين خلال الحرب الباردة، فقد تبين أن التسوية كانت انتصارا دبلوماسية، حيث تتمتع فنلندا منذ فترة طويلة بواحد من أعلى نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، حيث سجلت 100% على مؤشر الديمقراطية التابع لمؤسسة "فريدوم هاوس" (حصلت الولايات المتحدة على 83%)، وكان الفنلنديون لفترة طويلة يصنفون على أنهم أسعد شعب في العالم. كما ضمنت معاهدة الدولة النمساوية لعام 1955، والتي ضمنت حياد النمسا، والتي انسحبت بموجبها القوات السوفيتية وقوات "الناتو" من البلاد، تطور النمسا كديمقراطية غربية ناجحة ومزدهرة.

وقد تتعلم كييف من المثال الفنلندي أن التنازل عن بعض الأراضي، على الرغم من كونه مؤلما للغاية، يظل يستحق العناء إذا نجح الجزء الأكبر من البلاد في تأمين استقلاله وقدرته على تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية. ونأمل أن تكون قوة القومية الأوكرانية والمقاومة القوية والموحدة من جانب الأوكرانيين "للغزو" الروسي قد أقنعت بوتين أيضا، كما أقنعت المقاومة الفنلندية ستالين، بأن هدفه المتمثل في تحويل أوكرانيا بأكملها إلى دولة عميلة لروسيا أمر مستحيل.

ويشكل هذا بالفعل نصرا عظيما لأوكرانيا، ليس فقط فيما يتعلق بأهداف روسيا الأولية، بل أيضا بتاريخ الأعوام الثلاثمائة الماضية التي هيمنت روسيا خلالها على أوكرانيا.

لا تزال حكومة أوكرانيا حاليا ثابتة في أهدافها القصوى المتمثلة في استعادة جميع أراضيها المعترف بها دوليا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014. ومع ذلك، يشير الواقع العسكري إلى أن هذا الهدف من غير المرجح أن يتحقق وأن التوصل إلى اتفاق وربما يكون تجميد خطوط المعركة الحالية هو أفضل ما يمكن أن تأمله كييف، على الأقل في الوقت الحاضر.

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ومن ناحية أخرى، فإذا استمرت الحرب، يمكن أن تتسبب المزايا الهائلة التي تتمتع بها روسيا من حيث القوى البشرية والصناعة وإنتاج الأسلحة إلى خسائر أوكرانية أكبر بكثير، تماما كما كان من المحتمل أن تعاني فنلندا من كارثة كاملة إذا استمرت في القتال بعد الحرب في مارس 1940 أو سبتمبر 1944.

ويمكن لواشنطن أن تقوم بدورها من خلال عدم تشجيع أهداف الحرب غير الواقعية، وبالتالي تعريض أوكرانيا لكارثة مستقبلية.

لقد فازت أوكرانيا بالفعل في جوانب رئيسية. فليس لدى فلاديمير بوتين أي أمل في إخضاع أوكرانيا بأكملها كدولة تابعة في المستقبل المنظور، وتقترب كييف من الغرب ويمكن دمجها في الاتحاد الأوروبي في المستقبل. علاوة على ذلك، عززت تصرفات موسكو في الواقع القومية الأوكرانية.

وكما هو الحال مع فنلندا، تمثل هذه الوحدة الوطنية أفضل أمل لاستقلال أوكرانيا.

المصدر: Responsible Statecraft

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