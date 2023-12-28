بامفيلوفا: عدد الراغبين في الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية بلغ 33 

قالت إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إن عدد الراغبين بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية بلغ 33 شخصا.

ووفقا لها، يعتزم المشاركة في الانتخابات تسعة مرشحين حزبيين و24 مرشحا ذاتيا.

إقرأ المزيد

وأضافت رئيسة اللجنة: "تلقت لجنة الانتخابات المركزية 33 إخطارا حول الفعاليات المتعلقة بتسمية المرشحين لمنصب رئيس روسيا، أي أن هذا العدد لم يزد واعتبارا من الساعة 18:00 يوم 27 ديسمبر أمس بقي الأمر على هذا النحو تماما. ومن بين هؤلاء تسعة مرشحين عن تسعة أحزاب سياسية، والإخطارات الـ 24 المتبقية جاءت من ما يسمى بالمرشحين الذين رشحوا أنفسهم".

وأشارت بامفيلوفا إلى أن لجنة الانتخابات المركزية، تلقت وثائق من ثمانية مرشحين رشحتهم الأحزاب السياسية للانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، وكذلك من ستة مرشحين رشحوا أنفسهم لتسجيل مجموعات الناخبين الذين يدعموهم.

وقالت: "تمكن ثمانية مرشحين تم ترشيحهم في مؤتمرات الأحزاب السياسية من تقديم وثائق إلى لجنة الانتخابات المركزية. لا يوجد مرشح بعد، لكن حزب الشيوعيين الروس لديه مثل هذه الفرصة حتى الأول من يناير".

ووفقا لها، تلقت لجنة الانتخابات المركزية كذلك، وثائق من "ستة مرشحين فقط تقدموا بالترشيح الذاتي، من أصل 24 أعربوا عن رغبتهم بذلك" .

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الروسية أيام 15 و16 و17 مارس المقبل، حيث ستكون الانتخابات الأولى في البلاد التي تستمر 3 أيام بناء على طلب المواطنين لإتاحة الوقت الكافي لهم للتصويت، فيما سيتاح التصويت عن بعد في معظم مناطق البلاد عبر بوابة الحكومة الإلكترونية الروسية.

المصدر: تاس