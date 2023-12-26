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لجنة الانتخابات الروسية: 33 مواطنا تقدموا بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية

أخبار روسيا

لجنة الانتخابات الروسية: 33 مواطنا تقدموا بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية
Sputnik Kirill Praga
صورة أرشيفية
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أعلن نائب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الروسية نيقولاي بولايف أن 33 مواطنا تقدموا بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في مارس المقبل.

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وقال تعليقا على عدد المتقدمين للترشح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: "تم الإعلان عن 33 مترشحا فقط".

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الروسية أيام 15 و16 و17 مارس المقبل، حيث ستكون الانتخابات الأولى في البلاد التي تستمر 3 أيام بناء على طلب المواطنين لإتاحة الوقت الكافي لهم للتصويت، فيما سيتاح التصويت عن بعد في معظم مناطق البلاد عبر بوابة الحكومة الإلكترونية الروسية.

المصدر: نوفوستي

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