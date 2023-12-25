 
مباشر

زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

أخبار روسيا

زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية
Globallookpress Russian State Duma
رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnye

قدم زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي إلى اللجنة المركزية للانتخابات، وثائق ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية عام 2024.

إقرأ المزيد
حزب روسيا العادلة يدعم بوتين بالانتخابات
حزب روسيا العادلة يدعم بوتين بالانتخابات

وكان المؤتمر الخامس والثلاثون للحزب الليبرالي الديمقراطي قد رشح زعيمه ليونيد سلوتسكي لانتخابات الرئاسة.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الروسية أيام 15 و16 و17 مارس المقبل، حيث ستكون الانتخابات الأولى في البلاد التي تستمر 3 أيام بناء على طلب المواطنين لإتاحة الوقت الكافي لهم للتصويت، فيما سيتاح التصويت عن بعد في معظم مناطق البلاد عبر بوابة الحكومة الإلكترونية الروسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا