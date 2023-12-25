زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

قدم زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي إلى اللجنة المركزية للانتخابات، وثائق ترشحه للانتخابات الرئاسية الروسية عام 2024.

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وكان المؤتمر الخامس والثلاثون للحزب الليبرالي الديمقراطي قد رشح زعيمه ليونيد سلوتسكي لانتخابات الرئاسة.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الروسية أيام 15 و16 و17 مارس المقبل، حيث ستكون الانتخابات الأولى في البلاد التي تستمر 3 أيام بناء على طلب المواطنين لإتاحة الوقت الكافي لهم للتصويت، فيما سيتاح التصويت عن بعد في معظم مناطق البلاد عبر بوابة الحكومة الإلكترونية الروسية.

المصدر: RT