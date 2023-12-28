روسيا.. طائرة تهبط على نهر كوليما في ياقوتيا بدلا من المدرج

أفادت مديرية الطوارئ الإقليمية في ياقوتيا بروسيا، بأن طائرة من طراز An-24 خرجت عن المدرج، وهبطت على نهر كوليما المتجمد، ولم يصب الطاقم والركاب بأذى نتيجة الحادث.

وذكرت الأنباء المتوفرة أن الطائرة التي كانت تنفذ رحلة لنقل الركاب ياكوتسك - زيريانكا - سريدنيكوليمسك - ياكوتسك"، انحرفت في صباح يوم 28 ديسمبر عن المدرج أثناء الهبوط وتوقفت على قطعة رملية لنهر كوليما.

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وأوضحت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، أن الحادث وقع في الساعة 3.45 بتوقيت موسكو أثناء الهبوط في زيريانكا. وأشارت إلى أن الطائرة تابعة لشركة "بولار إيرلاينز" وكان على متنها 34 شخصا بما في ذلك الطاقم المؤلف من 4 أشخاص.

وقال مكتب المدعي العام الإقليمي في بيان: "لم يصب الطاقم والركاب بأذى، وتم إجلاؤهم من الطائرة... ووفقا للمعلومات الأولية، فإن سبب حادث الطيران هو خطأ الطاقم في قيادة الطائرة".

وتقوم الهيئات ذات العلاقة في المنطقة حاليا، بتحديد كل ظروف وملابسات الحادث، وبدأ مكتب المدعي العام للنقل ولجنة التحقيق بعمليات تفتيش وتحقيق. وبحسب البيانات الأولية فإن الطائرة لم تتضرر، وسيتم اتخاذ قرار قطرها لاحقا.

المصدر: وكالات